FW-M: Flammen zerstören Sammlerstück (Milbertshofen)

Feuerwehr München

Flammen zerstören Sammlerstück (Milbertshofen)

München (ots)

Donnerstag, 31. August 2023, 17.51 Uhr

Schleißheimer Straße

Ein BMW-Cabrio ist am Donnerstagabend in Milbertshofen in Brand geraten. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer leitete erste Löschmaßnahmen ein.

Nach einer längeren Standzeit war der Besitzer mit seinem Fahrzeugklassiker auf dem Weg in eine Autowerkstatt. Kurz vor der Kreuzung Moosacher Straße bemerkte er, dass Flammen und Rauch aus dem Motorraum traten. Ein weiterer Autofahrer wurde auf die Situation aufmerksam und holte geistesgegenwärtig einen Feuerlöscher aus einem nahegelegenen Geschäft. Mit diesem gelang es ihm, den Brand weitestgehend einzudämmen. Die Besatzung eines alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeuges löschte im weiteren Verlauf das Feuer mit dem Schnellangriff unter Atemschutz vollständig ab. Anschließend wurden die ausgetretenen Betriebsstoffe mit Ölbindemittel aufgenommen.

Durch den Einsatz kam es lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Zur Schadenshöhe und zur Ursache kann von der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

