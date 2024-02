Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Kette samt Vorhängeschloss

Daun (ots)

Am 02.02.2024 zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zum Lottoschop in der Lindenstraße in Daun.

Hier entwendete er eine Metallkette samt Vorhängeschloss, welche sich vor dem Ladenlokal befanden. Gleichzeitig klopfte er oder eine andere Person im gleichen Zeitraum massiv gegen die Eingangstüre.

Aufgrund des entstandenen Lärms dürften Anwohner unter Umständen auf die Person aufmerksam geworden sein.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

