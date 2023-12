FW-Schermbeck: Update zum Lippehochwasser

Schermbeck (ots) - Um 11:59 wurde heute der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Notlage" zu der Straße "Am Scherenbach" alarmiert. Vor Ort wurde die Unterstützung der Feuerwehr jedoch nicht benötigt, weshalb der Einsatz um 12:16 Uhr endete. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de ...

