POL-GT: Fahndungsrücknahme - 12-Jährige zurückgekehrt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Samstagabend (29.07., 18:30 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Dachstuhlbrand in der Wilhelmstraße im Ortsteil Rheda informiert. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte an dem Haus eintrafen, konnte lediglich eine Rauchentwicklung, ausgehend vom Spitzboden und der Dachkonstruktion, festgestellt werden. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht. Die obere ...

mehr