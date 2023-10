Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy gestohlen und mit Messer bedroht - Bundespolizei verhaftet Aggressor

Essen - Möhnesee - Duisburg (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (01. Oktober) soll ein Mann einem schlafenden Passanten das Mobiltelefon im Essener Hauptbahnhof entwendet haben. Als dieser ihn mit der Tat konfrontierte, zog er schließlich ein Messer.

Gegen 05:40 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen, als sie auf ein lautes Geschrei aufmerksam wurden. Einer der Männer war hochgradig aggressiv und versuchte sich aus den Griffen des 26-Jährigen loszureißen. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass er in der Haupthalle auf eine Sitzbank eingeschlafen sei. Plötzlich sei er wach geworden, da der algerische Staatsbürger direkt neben ihm gesessen und in seine Hosentasche gegriffen habe. Der Duisburger (26) habe dann den Verlust seines Smartphones festgestellt. Daraufhin habe er den 45-Jährigen mit den Vorwürfen konfrontiert. Der Mann stritt diese jedoch ab, sei dann verbal aggressiv geworden und habe ihn lautstark angeschrien. Anschließend habe er die Haupthalle in Richtung Südausgang verlassen wollen. Als der Geschädigte ihn dann festhalten wollte, habe dieser ein Cuttermesser gezückt und mit dessen Einsatz gedroht. Der 26-Jährige sei dem mutmaßlichen Dieb gefolgt, woraufhin dieser ihn fortlaufend beschimpft habe. Der Mann aus Möhnesee habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Mobiltelefon in seiner Hand gehalten, woraufhin der Duisburger dies an sich nahm.

Vor Ort konnten die Beamten im Rahmen einer Durchsuchung kein Messer bei dem 45-Jährigen auffinden. Jedoch stellten diese dann in unmittelbarer Nähe in einem Rasenabschnitt das blaue Cuttermesser sicher. Äußern wollte sich der Tatverdächtige gegenüber den Einsatzkräften nicht. Ein Atemalkoholtest ergab, dass dieser mit 0,8 Promille alkoholisiert war.

Die Videoaufnahmen der Überwachungskamera bestätigten, dass der 45-Jährige sich dicht neben den Geschädigten setzte und anschließend etwas in seinem Rucksack verstaute. Ebenfalls ist zu erkennen, dass er das Messer mit der rechten Hand zog.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Anschließend brachten die Beamten ihn in das Gewahrsam der Polizei Essen.

