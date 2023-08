Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Gelungener Start in ein spannendes und sicheres Berufsleben beim Hauptzollamt Aachen

Willkommen im "Team für mehr Gerechtigkeit für Deutschland"

Aachen (ots)

Bundesweit beginnen 2.000 junge Menschen am 01. August 2023 ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll. "In diesem Jahr starten 32 Nachwuchskräfte ihre Karriere beim Hauptzollamt Aachen", sagt die Leiterin Dr. Bernadette Bader. "Das Thema Nachwuchs wird beim Zoll großgeschrieben, denn Ausbildung und Studium von jungen Menschen sind entscheidende Bausteine für nachhaltige Personalpolitik. Ihnen allen wünsche ich viel Glück und Erfolg für diesen wichtigen Lebensabschnitt!" Die neu eingestellten Zöllnerinnen und Zöllner erwartet eine abwechslungsreiche und spannende Zeit in der nicht nur Theorie und Praxis miteinander verknüpft sondern auch soziale Kompetenz und Teamwork vermittelt werden. Die erste Woche im Berufsleben steht ganz im Zeichen des Kennenlernens. Hier begegnen sich die Nachwuchskräfte, erhalten wichtige Informationen zu Ausbildung und Studium sowie wertvolle Tipps für einen guten Start in den Beruf. Die theoretischen Ausbildungs- bzw. Studienabschnitte werden an den zolleigenen Bildungszentren in Münster, Leipzig, Rostock, Plessow, Erfurt oder Sigmaringen absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen ihres Ausbildungshauptzollamts und bei nahe gelegenen Zollämtern sowie Zollfahndungsämtern. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung oder des Studiums erwarten die jungen Zöllnerinnen und Zöllner interessante Aufgabenfelder beim Zoll. Das Spektrum reicht dabei von Bekämpfung von Schwarzarbeit oder Drogenschmuggel bis zur Erhebung von Steuern und allgemeinen Verwaltungsaufgaben. Auch ein Einsatz bei der Zollfahndung ist möglich, zum Beispiel im Bereich der Bekämpfung organisierter Kriminalität.

Zusatzinfo

Auch für das Jahr 2024 bietet der Zoll engagierten jungen Menschen viele Möglichkeiten für eine sichere Zukunft - ob berufliche Ausbildung, duales Studium oder IT-Karriere. Die Bewerbungsfristen für eine Einstellung im Jahr 2024 (01. September bzw. 01. Oktober) enden am 15. Oktober 2023. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll sind unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") eingestellt. Ansprechpartnerin Hauptzollamt Aachen: Simone Reiche Telefon: 0241/9091-4020 E-Mail: einstellung.hza-aachen@zoll.bund.de

