Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Das dritte Mal negativ aufgefallen...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 41-Jähriger aus Weinheim, welcher am 14.03.2024 um 11:15 Uhr in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Sprinter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amfetamin, Metamfetamin und THC steht, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Weinheimer bereits zum dritten Mal unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug führte, weshalb auf diesen nun erneut ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt. Ferner wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und wird der zuständigen Führerscheinstelle mit dem Ziel der Entziehung vorgelegt. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell