POL-PDNW: Vermisste 84-Jährige in Neustadt - Hambach

Grünstadt (ots) - Am Montag, 11.03.2024 gegen 12:00 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrerin eines VW Golf den Stadtgraben in Grünstadt in Richtung Obergasse. Hierbei streifte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und wollte ihre Fahrt anschließend offensichtlich fortsetzten. Die Fahrerin wurde jedoch von Passanten aufgehalten und die Polizei wurde ...

