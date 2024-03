Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Grünstadt (ots)

Am Montag, 11.03.2024 gegen 12:00 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrerin eines VW Golf den Stadtgraben in Grünstadt in Richtung Obergasse. Hierbei streifte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und wollte ihre Fahrt anschließend offensichtlich fortsetzten. Die Fahrerin wurde jedoch von Passanten aufgehalten und die Polizei wurde verständigt. Durch die Polizeibeamten konnte bei der Dame Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert knapp unter 3 Promille. Wie sich weiterhin herausstellte, wurde der 55-jährigen bereits die Fahrerlaubnis entzogen. Am Fahrzeug der Frau konnten durch die Beamten weitere frische Unfallschäden festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Gesamtschadenssumme wird aktuell auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Der Fahrerin wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt, der Pkw wurde abgeschleppt. Des Weiteren wurde sie zwecks Entnahme einer gerichtlich verwertbaren Blutprobe zur Dienststelle der Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell