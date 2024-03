Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Verkehrsunfall auf Parkplatz

Bad Dürkheim (ots)

Am 11.03.2024 ereignete sich in der Bruchstraße gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts. Die beiden Fahrzeuge, ein Renault Megane und ein VW Touran, wurden zeitgleich aus zwei gegenüberliegenden Parkplätzen ausgeparkt, wobei es zur Kollision kam und ein Gesamtschaden von ca. 650 Euro entstand. Da die Schuldfrage vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, werden unabhängige Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

