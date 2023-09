Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 9.30 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster an dem Restaurant im Ulmer Stadtteil Böfingen auf. Dann stieg er in das Gebäude im Georg-Elser-Weg ein. Im Innern fand er einen Zigarettenautomaten. Den zerlegte er und stahl die Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten. ...

