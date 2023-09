Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer prallt gegen Schild

Am Montag oder Dienstag rissen Unbekannte in Ulm ein Verkehrsschild aus der Verankerung.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr war ein 61-Jähriger auf dem Radweg entlang der B28 in Richtung Ehinger Tor unterwegs. Auf Höhe des Hindenburgrings, Gebäude 15, prallte er mit seinem E-Bike in der Dunkelheit gegen ein Verkehrsschild. Unbekannte hatten das Schild offensichtlich aus einer Verankerung gerissen und quer über den Fuß- und Radweg abgelegt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Täter und auch die Tatzeit sind bislang nicht bekannt. Der Radfahrer hatte Glück und blieb unverletzt.

++++1939748 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

