Am Dienstag beschädigte ein Unbekannter in Ulm zwei Fahrzeuge.

Gegen 21.50 Uhr fuhr ein Unbekannter rückwärts vom Gelände einer Firma in die Örlinger Straße ein. Dabei soll er die komplette Straße überquert und bis auf den gegenüberliegenden Gehweg gefahren sein. Anschließend fuhr er in Richtung der Heidenheimer Straße davon. Dabei streifte er einen geparkten schwarzen Audi. Der Stand in der Örlinger Straße am rechten Fahrbahnrand. Im weiteren Verlauf streifte er in der Heidenheimer Straße einen entgegenkommenden VW Polo. Der Mann fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von weiteren Zeugen. Der Verursacher soll etwa 60 bis 70 Jahre alt sein. Er hat graue Haare und trägt eine Brille. Zur Unfallzeit war er mit einem hellen Mercedes, älteren Baujahres unterwegs.

