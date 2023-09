Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt missachtet

Am Montag kam es in Bolheim zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 22.24 Uhr in der Heidenheimer Straße. Die 55-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr in der Zoeppritzstraße in Richtung Bergstraße. Sie fuhr über die Kreuzung und achtete nicht auf den vorfahrtsberechtigten VW. Dessen 20-jähriger Fahrer konnte nicht mehr bremsen und die Autos kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenprall wurde der Toyota über eine Verkehrsinsel geschleudert und kam in der Bergstraße zum Stehen. Die beiden Autofahrenden erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

