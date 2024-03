Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - vom Unfallort geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.03.2024 gegen 14:00 Uhr wurde in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim ein VW Golf bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Toyota Yaris hielt ein einer Fahrbahnverengung nicht an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der 44-jährige Fahrer eines VW Golf nach rechts ausweichen und beschädigte sich dabei den rechten Vorderreifen am dortigen Bordstein. Der Toyota Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 150EUR. Der Fahrer des Golfs informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen des Toyota angeben. Ermittlung an der Anschrift des Halters konnten aufgenommen, der Fahrer jedoch noch nicht ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell