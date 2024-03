Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Hettenleidelheim (ots)

Der Geschädigte stellte seinen Pkw BMW X6 am Samstag, 09.03.2024 gegen 02:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Turnhallenstraße in Hettenleidelheim ab. Als er gegen 14:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er tiefe Kratzspuren im Lack auf der Motorhaube fest. Täterhinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

