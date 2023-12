Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Strafe nur unvollständig bezahlt - Bundespolizei verhaftet 45-Jährigen

Münster (ots)

Weil er seine Strafe nur unzureichend bezahlt hatte, sitzt ein 45-Jähriger jetzt in Haft. Das Amtsgericht Dortmund hatte den Polen 2019 wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. Die hatte er aber nur unvollständig beglichen. Als er in der Nacht zum Montag (11. Dezember) im Hauptbahnhof Münster von der Bundespolizei kontrolliert wurde, stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund gegen den wohnsitzlosen Mann vorlag. Da er die noch offenen 740 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Pole in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 24 Tagen zu verbüßen hat.

