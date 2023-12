Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 30.000 Euro in Bauchtasche aufgefunden - Sicherstellung durch Bundespolizei

Duisburg (ots)

Bundespolizisten stellten am Donnerstagmittag (07. Dezember), um 13.15 Uhr eine Bauchtasche mit Bargeld im Duisburger Hauptbahnhof sicher. Durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn (32) wurde der Eigentümer (31) im Kölner Hauptbahnhof ausfindig gemacht und die Fundsache anschließend übergeben.

Das Zugpersonal des ICE 726 informierte das Bundespolizeirevier in Duisburg über eine Fundsache, die sichergestellt werden sollte. Bei Eintreffen der Beamten auf Gleis 13 des Duisburger Hauptbahnhofes übergab der 31-jährige Mitarbeiter aus dem Bordbistro die Bauchtasche. In der Tasche konnten die Uniformierten neben Kosmetikartikeln, rund 30.000 Euro, 480 Hongkong-Dollar, 500 Macau-Pataca, einen Reisepass, zwei Identitätskarten und zwei Kreditkarten auffinden und sicherstellen.

Zudem gab das Personal an, den 31-jährigen chinesischen Staatsangehörigen beim Ausstieg in Köln Messe/Deutz gesehen und die Bauchtasche nach Abfahrt des Zuges aufgefunden zu haben. Nach Videoauswertung und erfolgter Kontaktaufnahme konnte die Bauchtasche mit dem Geld und restlichen Inhalt vom Eigentümer am selben Abend abgeholt werden.

