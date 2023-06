Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht auf Discounterparkplatz - Polizei sucht Zeugin

Geldern (ots)

Am Dienstag (13. Juni 2023) kam es gegen 17:20 Uhr an der Adresse "Am Ölberg" in Geldern zu einer Unfallflucht. Ein 29-jähriger Halter einer Mercedes E-Klasse musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen an der Heckstoßstange des Fahrzeugs feststellen. Durch zwei aufmerksame Zeugen (eine Frau und ein Mann) konnte dem Fahrzeughalter mitgeteilt werden, dass es sich beim Unfallverursacher vermutlich um eine Frau mit einem weißen BMW X1 handelte. Die Frau, welche durch den Zeugen auf ein Alter zwischen 70 und 80 Jahre geschätzt wurde, entfernt sich von der Örtlichkeit. Während der Zeuge bei der Unfallaufnahme die Fragen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten beantwortete, hatte sich auch die Zeugin bereits von der Örtlichkeit entfernt. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei die Frau, welche dem Fahrzeughalter das Kennzeichen des weißen BMW X1 mitgeteilt hatte.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell