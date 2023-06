Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Polizeieinsatz im Rathaus

28-Jähriger drohte, sich wegen Abschiebung selbst zu verletzen

Uedem (ots)

Am Mittwochvormittag (14. Juni 2023) kam es zu einem Polizeieinsatz im Uedemer Rathaus an der Mosterstraße. Ein 28-Jähriger sollte vor Ort im Rahmen eines Abschiebeverfahrens festgenommen werden. Der Mann zog sich jedoch in ein Büro der Gemeindeverwaltung zurück und drohte damit, sich mit einem Cutter-Messer selbst zu verletzen. Polizeikräfte sperrten das Rathaus für den Besucherverkehr, auch Straßensperrungen wurden eingerichtet. Hinzugerufene Spezialkräfte der Polizei traten in Kontakt mit dem 28-Jährigen und konnten ihn dazu bewegen, das Messer freiwillig abzulegen. Wegen oberflächlicher Schnittverletzungen wurde der Mann in einem Rettungswagen behandelt. Anschließend wurde er in die Obhut der Ausländerbehörde übergeben. (cs)

