BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams; 20-Jähriger mit 620 Gramm Kokain auf der Bundesautobahn A 3 festgenommen

Am Sonntagabend, 10. Dezember 2023 um 20:55 Uhr, überprüfte eine Streife des grenzüberschreitenden Polizeiteams auf der Bundesautobahn A 3 in Rees einen 20-jährigen Niederländer als Fahrer eines Renault Megane. Der Reisende gab an, dass er aus Rotterdam komme und auf dem Weg nach Dortmund sei, um seine Familie zu besuchen. Hierbei wirkte der Mann sichtlich nervös. Bei der anschließenden Nachschau im Kofferraum konnten in der Reserveradmulde dann 620 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 45.000 EUR.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kleve / Zevenaar, ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve.

Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch - niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

