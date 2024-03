Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermisstensuche unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.03.2024 im Zeitraum von 22:00 Uhr bis zum 11.03.2024 00:15 Uhr kam es im Stadtbereich von 67433 Neustadt/W. zu einer Personensuche. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet, fand die Suche unter Einbeziehung zahlreicher Kräfte der Polizei und der Feuerwehr, sowie eines Polizeihubschraubers statt. Die Person konnte glücklicherweise zeitnah aufgefunden werden und kam zum Zwecke der weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

