POL-PDNW: Ohne Führerschein, mit Drogen, sowie unter Drogeneinfluss unterwegs...

... war am 09.03.2024 um 23:00 Uhr ein 37-Jähriger aus Schifferstadt mit einem BMW in der Talstraße in 67434 Neustadt/W., als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ferner schlug den Beamten aus dem Fahrzeuginnenraum starker Cannabisgeruch entgegnen. Der Grund hierfür war schnell gefunden, da der Mann eine geringe Menge Cannabis mit sich führte. Dies wurde sichergestellt. Im weiteren Verlauf konnten während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit bei dem 37-Jährigen Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf THC, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Abschließend konnte ermittelt werden, dass der Schifferstadter den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich nahm und den BMW auch nicht in Kenntnis der Halterin führte. Nun muss dieser sich in mehrere Strafverfahren verantworten. Ebenfalls kommt auf diesen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

