Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motoradfahrer

Kirchheim a. d. Weinstr. (ots)

Am 08.03.204, gg 13:15 Uhr, kam es auf der B271 Höhe Kirchheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Motoradfahrer. Ein Richtung Grünstadt fahrender PKW übersah bei einem Spurwechsel das neben ihm fahrende Motorrad, kollidierte mit diesem, und es kam zum Sturz des Motoradfahrers. Da dieser über starke Schmerzen an Armen und Beinen klagte wurde er zur eingehenderen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehrs umgeleitet werden, was zu einer kurzfristigen Verkehrsbehinderung führte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR

