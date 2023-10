Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tag des Einbruchschutzes

Kreisweit (ots)

Am Sonntag (29. Oktober) werden die Uhren zurückgestellt und die Winterzeit. Wenn die Tage kürzer werden und die Nächte länger, beginnt auch die "dunkle Jahreszeit" und damit die Hochsaison für Einbrecher. Damit Bürgerinnen und Bürger sich trotzdem sicher und gut geschützt fühlen, findet am Sonntag der "Tag des Einbruchschutzes" statt. Zahlreiche Informationsangebote bietet die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Sonntag und in der darauffolgenden Woche an. Auch die Experten der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Olpe möchten den Kreis Olpe vor Einbrechern schützen und bieten daher für alle Interessierten am Montag (30. Oktober) zwischen 8 Uhr und 11 Uhr eine kostenfreie und unverbindliche Beratung an. Unter der Telefonnummer 02761/9269-6131 können Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit ihre Fragen stellen oder auch einen Termin für eine Beratung in den eigenen vier Wänden vereinbaren.

Dabei spielt es für die Berater der Kriminalprävention keine Rolle, ob sie in einem Einfamilienhaus oder in der Wohnung leben oder wie hoch ihr Budget für den Einbruchschutz ist. Für jeden wird versucht, die bestmögliche Lösung zu bieten. Die Beratungen, auch vor Ort, sind kostenfrei.

Bürgerinnen und Bürger, die am Montag verhindert sind, können sich aber auch an jedem anderen Wochentag zwischen 9 und 15 Uhr melden oder eine E-Mail an kvorbeugung.olpe@polizei.nrw.de senden. Zudem gibt es ein großes Informationsangebot im Internet auf der landesweiten Seite: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell