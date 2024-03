Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Mehrere Diebstähle auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetrieb; Täterfestnahme nach aktuellem Einbruch

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum Dezember 2023 bis Februar 2024 kam es auf dem Abfallwirtschaftsbetrieb in Grünstadt zu mehreren Diebstählen von Elektroschrott und Metall. Am Donnerstag, 07.03.2024 gegen 22:36 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes der Polizei Grünstadt einen aktuellen Einbruch. Der Mitarbeiter konnte über eine Überwachungskamera mehrere Personen auf dem Gelände erkennen. Sofort entsandte Streifen konnten zwei 30 und 35 Jahre alten Männer auf dem Gelände feststellen und festnehmen. Diese hatten in ihren Rucksäcken u.a. Elektrogeräte des Wertstoffhofs verstaut. Weiterhin führten sie einen Fahrzeugschlüssel eines in der Nähe abgestellten VW mit. In dem Fahrzeug konnte kein weiteres Diebesgut festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen auf freien Fuß entlassen.

