Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raub eines Mobiltelefons in S-Bahn (Kaiserslautern - Neustadt) - Zeugenaufruf und Suche des Geschädigten

Weidenthal (ots)

Am Donnerstag, 28.09.23, gegen 05:15 Uhr wurde eine männliche Person durch zwei zum damaligen Zeitpunkt unbekannte Täter in einer S-Bahn am Bahnhaltepunkt Weidenthal geschlagen und in der Folge das mitgeführte Mobiltelefon durch diese geraubt. Der Geschädigte erschien ca. eine halbe Stunde später bei der Polizei in Neustadt um den Sachverhalt anzuzeigen. Nach kurzer Sachverhaltsschilderung verließ dieser ohne seine Personalien zu hinterlassen die Polizeidienststelle. Anhand von gesicherten Videoaufzeichnungen der S-Bahn (Kaiserslautern - Neustadt) konnte der Haupttäter zwischenzeitlich identifiziert werden.

Der Geschädigte bzw. Zeugen, die Angaben zum Geschädigten machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Neustadt telefonisch unter 06321-8540 oder per Email unter kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Der Geschädigte trug am Tattag eine schwarze Jacke, eine dunkelgrüne Hose mit Seitentaschen, schwarze Nike-Schuhe mit weißem Nike-Symbol, Camouflage-Rucksack. Er wird auf ca. 20-30 Jahre alt geschätzt und dürfte ca. 1,80 m bis 1,95 m groß sein. Er hatte braune Haare und einen Vollbart.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell