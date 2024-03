Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabisgeruch führt zu Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.03.2024 um 11:50 Uhr wurde ein Kia im Rahmen einer Kontrollstelle in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Öffnen der Fensterscheibe der Fahrertür schlug den eingesetzten Beamten starker Cannabisgeruch entgegen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der auf dem Beifahrersitz befindliche 33-Jährige aus Neustadt/W. am heutigen Morgen einen Joint konsumiert hat. Bei der Fahrerin ergaben sich keine Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Während der anschließend Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Nun kommt auf den Neustadter ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell