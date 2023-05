Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Hoher Schaden an Auto

Am Montag wurde ein Auto in Langenau zerkratzt und eine 47-Jährige Tatverdächtige soll dafür verantwortlich sein.

Der Citroen parkte von Montag auf Dienstag in der Wasserstraße. Am Dienstagfrüh stellte der Besitzer des Autos fest, dass der Lack auf der rechten Fahrzeugseite und an der Heckklappe zerkratzt war. Dabei wurde offensichtlich ein spitzer Gegenstand verwendet. Da dies nicht zum ersten Mal der Fall war, installierte der Besitzer des Citroen eine Kamera im Fahrzeug. Am Montag, zwischen 23.25 Uhr und 23.45 Uhr, näherte sich wohl die mutmaßliche Tatverdächtige dem Fahrzeug. Die Frau schlich in geduckter Haltung um das Auto und entfernte sich dann. Der Fahrzeugbesitzer wertete die Aufzeichnung aus und gab den entscheidenden Hinweis der Polizei. Die ermittelt nun gegen die Frau. Auf die 47-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. An dem Citroen ist ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie nicht zu, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de

