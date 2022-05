Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher ohne Beute auf Gelände der Deutschen Post

Beuren (ots)

Ohne Beute mussten Einbrecher nach einem Einbruchsversuch am zurückliegenden Wochenende in Beuren davonziehen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen drangen sie gewaltsam in mehrere Räume der Deutschen Post im Gewerbegebiet Dünblick ein. Dort öffneten sie einen Würfeltresor gewaltsam, vergeblich, denn der Tresor war leer. Auch in anderen Büroräumen fanden die Einbrecher nichts. Sie hinterließen dennoch einen Schaden von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

