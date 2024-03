POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti

Haßloch (ots) - Am 04.03.2024 im Zeitraum von 09:20 Uhr bis 10:40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Rudolf-Diesel-Str. in 67454 Haßloch ein Verkehrsunfall. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete das verursachende Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, ...

