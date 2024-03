Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an zwei Leichtkrafträdern

Kindenheim (ots)

Die Geschädigte stellte ihre beiden Leichtkrafträder am Samstag, 02.03.2024 gegen 17:00 Uhr vor einem Anwesen in der Neugasse in Kindenheim ab. Als sie am Montag, 04.03.2024 gegen 13:15 Uhr zu den Motorrollern zurückkam, stellte sie fest, dass die Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter beschädigt und beschmutzt wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

