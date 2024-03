Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ebertsheim - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ebertsheim (ots)

Am Samstag, den 02.03.2024, kam es kurz nach 14:00 Uhr im Bereich der L 395 zwischen Ebertsheim und Eisenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen Fahrradfahrer und einem 24-jährigen Pkw-Fahrer. Diese fuhren beide in Richtung Eisenberg. Als der Fahrradfahrer gerade nach links auf den neben der Fahrbahn gelegenen Radweg abbiegen wollte, wurde er durch den Pkw-Fahrer mit dessen VW Golf überholt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw, wodurch der Fahrradfahrer stürzte. Der Fahrradfahrer, welcher einen Schutzhelm trug, wurde im Oberkörperbereich leicht verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 600,-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell