Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 01.03.2024, kam es zwischen 10:30 - 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parkbucht den Ford Fiesta eines 63-jährigen Mannes, der seinen Pkw ordnungsgemäß in einer daneben befindlichen Parkbucht geparkt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Am Pkw des 63-Jährigen entstand leichter Sachschaden an der linken, hinteren Stoßstange in Höhe von ca. 1000,-EUR.

Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359 9312-0 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

