POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

Am Freitag, den 01.03.2024, kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich Philipp-Kranz-Straße, Dahlienweg, Freundchenstraße in Grünstadt. Eine 37-jährige Ford-Fahrerin überquerte den genannten Kreuzungsbereich von der Philipp-Kranz-Straße aus kommend in den Dahlienweg und missachtete dabei die Vorfahrt einer von rechts aus der Freundchenstraße kommenden, 51-jährigen VW-Fahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000,-EUR.

