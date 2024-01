POL-SU: Zigarettenautomat aufgebrochen

Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstagmittag (11. Januar) kam es zu einem versuchten Betrugsdelikt an der Straße "An den Drei Eichen" in Sankt Augustin, bei dem eine 79-jährige Seniorin rechtzeitig misstrauisch wurde. Gegen 13:15 Uhr klingelte das Telefon der Sankt Augustinerin. Am Ende der Leitung gab sich der unbekannte Anrufer als "Herr Bach" von der Kriminalpolizei aus. Er gaukelte der 79-Jährigen vor, dass in ihrer ...

mehr