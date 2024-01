Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schuhverkäufer verhindert Diebstahl

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (11. Januar) verhinderte ein aufmerksamer Ladenbesitzer in Siegburg einen Diebstahl in seinem Geschäft. Gegen 14:30 Uhr betraten zwei Frauen das Ladenlokal in der Bahnhofstraße und probierten etwa 30 Minuten lang verschiedene Schuhe an. Der 60-jährige Verkäufer beobachtete dann, wie eine der Frauen ein Paar Schuhe unter ihre Jacke und die andere Frau ein anderes Schuhpaar in ihren Rucksack steckte. Der Mann sprach die Besucherinnen seines Geschäftes daraufhin an und stellte fest, dass zwei weitere Schuhpaare und eine Handtasche eingesteckt wurden. Der 60-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Der gegenüber verweigerte die 18 Jahre alte Bonnerin die Aussage. Die 29-jährige Sankt Augustinerin gab an, sie habe die Schuhe nicht stehlen wollen. Gegen beide Frauen fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen versuchtem Ladendiebstahl. (Uhl)

