Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin verhindert mutmaßlichen Betrug

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Donnerstag (11. Januar) erhielt eine Seniorin in Neunkirchen-Seelscheid unangekündigten Besuch. Gegen 13:15 Uhr klingelte es in der Dahlerhofer Straße an der Haustür der 87-Jährigen. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann, der vorgab, er müsse das Trinkwasser im Haus aufgrund von Baggerarbeiten kontrollieren. Die Bewohnerin ließ den Fremden ins Haus, der sodann das Badezimmer aufsuchte und dort den Wasserhahn der Badewanne aufdrehte. Die ältere Dame ließ den angeblichen Handwerker nicht nur nicht aus den Augen, sondern stellte mehrfach sein Handeln infrage. Augenscheinlich ließ der Fremde dadurch von seinem ursprünglichen Vorhaben - einem mutmaßlichen Diebstahl von Geld und Wertgegenständen - ab und verließ fluchtartig das Haus. Der Mann, der als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Centimeter groß und von schlanker Statur war, stieg auf den Beifahrersitz eines blauen Kleinwagens, der dann davonfuhr. Der Mann trug eine schwarze Mütze und eine schwarze, glänzende Jacke. Bei dem Auto soll es sich um ein älteres Modell gehandelt haben. Die hinzugerufenen Polizisten gehen davon aus, dass es sich bei dem Fremden um einen Betrüger handelt, der mit der Masche, sich als Handwerker auszugeben ins Haus gelangen wollte, um dort Bargeld und Schmuck zu erbeuten. Die Polizei rät dazu, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Hinterfragen Sie den Grund des Besuchs genau, lassen Sie sich einen Ausweis und eine Auftragsbestätigung zeigen. Fragen Sie gegebenenfalls telefonisch bei der Auftragsfirma nach und ziehen Sie eine Vertrauensperson zurate. Da oftmals ältere Menschen Opfer sogenannter falscher Handwerker sind, ist es außerdem hilfreich ältere Menschen im Bekannten- und Verwandtenkreis über diese Betrugsmasche aufzuklären. Im aktuellen Fall, in dem es glücklicherweise zu keinem Schaden kam, fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl. (Uhl)

