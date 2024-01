Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: An sieben Autos Luft aus Reifen gelassen

Hennef (ots)

Wir hatten in der ursprünglichen Pressemitteilung als Tatort Lohmar angegeben. Das ist falsch, die Taten ereigneten sich auf der Heidestraße in Hennef-Stoßdorf. Wir bitten um Entschuldigung.

In der Nacht auf Dienstag (09. Januar) ließen ein oder mehrere Unbekannte in Hennef-Stoßdorf Luft aus den Reifen von mindestens sieben Autos. Die Pkw waren allesamt in der Heidestraße abgestellt. Als ein Anwohner am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr mit seinem Auto losfahren wollte, bemerkte er nach wenigen Metern Fahrt, dass etwas nicht stimmte. Eine Nachschau ergab, dass an den linken Reifen die Luft abgelassen war. Der Mann verständigte die Polizei. Da an insgesamt sieben auf der Straße geparkten Fahrzeugen linksseitig die Luft abgelassen wurde, fertigten die Polizisten ebenso viele Strafanzeigen wegen sonstiger Sachbeschädigung an Kfz. Meldungen über verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf die Manipulationen an den Autoreifen nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Uhl)

