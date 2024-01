Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tresor nach Einbruch entwendet

Troisdorf (ots)

Am Dienstagabend (09. Januar) erbeuteten Einbrecher einen Tresor mit Schmuck in einem Wert von mehreren tausend Euro. Die unbekannten Täter waren in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Begonienstraße in Troisdorf eingestiegen. Dazu hatten sie ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses aufgebrochen. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht anwesend. Im Obergeschoss fanden die Einbrecher den Tresor mit den Wertgegenständen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Begonienstraße machen? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3221. Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Der nächste Beratungstermin in den Ausstellungsräumen der Polizei findet am 23.01.2024 statt. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Re)

