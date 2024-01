Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Informationen zu Protestaktionen der Landwirte für den Bereich der Polizei Rhein-Sieg-Kreis - Stand 10. Januar/11.30 Uhr

Siegburg (ots)

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis sind für heute (10. Januar) folgende Aktionen der Landwirte angezeigt worden:

Für den Bereich Troisdorf wurde ein Aufzug mit circa 20 Traktoren ab 16.30 Uhr angezeigt. Der Traktor-Konvoi stellt sich in der Rheinstraße in Troisdorf-Eschmar auf. Von dort geht es über den Konrad-Adenauer-Ring, die Kriegsdorfer Straße und die Langbaurghstraße in Richtung Troisdorf-Spich. Der Aufzugsweg führt weiter über die Hauptstraße in die Innenstadt (Kölner Straße, Poststraße) und über Sieglar (Sieglarer Straße, Willy-Brandt-Ring, Larstraße) zurück zur Rheinstraße. Dort löst sich der Aufzug geplant wieder auf.

Ein weiterer Aufzug mit etwa 20 Traktoren startet zur selben Zeit am Heuser Weg in Troisdorf-Spich mit dem Ziel Niederkassel. Der geplante Weg führt über die Niederkasseler Straße in Richtung Niederkassel-Uckendorf. Dann weiter über die L269, die L82 und die Porzer Straße in Richtung Niederkassel-Ranzel. Von Ranzel über die Wahner Straße zurück zur L269 bis zur Südstraße nach Niederkassel-Rheidt. Von dort über die Rheidter Straße zur Eifelstraße. Der weitere Weg führt durch Rheidt und Niederkassel-Mondorf zur Rheidter Straße/Provinzialstraße. Der Aufzug biegt in die Rheidter Straße nach Niederkassel ab und von dort geht es über die Spicher Straße, Uckendorf und Stockem zurück zum Heuser Weg nach Spich. Geplant ist die Auflösung des Aufzuges am Aufstellort.

Weitere Anmeldungen für den heutigen Tag liegen derzeit nicht vor, es ist jedoch jederzeit mit spontanen Protestaktionen zu rechnen.

Für Donnerstag, 11. Januar, liegen Versammlungsanzeigen für den Bereich der Autobahnzufahrten der A560 in Hennef, am Ausbauende zur B8, und für die Anschlussstelle Sankt-Augustin-Niederpleis vor. Der Anmelder plant Aktionen im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 10.00 Uhr und 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr mit jeweils 30 Fahrzeugen.

Zudem sind vier Mahnwachen mit Traktoren in der Zeit von 06.00 bis 08.00 Uhr angezeigt worden. Diese finden in Troisdorf statt und zwar auf der Niederkasseler Straße, der Kriegsdorfer Straße, am Schmelzer Weg und auf dem Willy-Brandt-Ring.

Noch ohne Anmeldung ist eine geplante Aktion, die am 11. Januar ab 12.00 Uhr, im Bereich Eitorf, Bouraueler Straße, mit 40 bis 50 Traktoren starten soll. Es ist mit einem Aufzug durch Eitorfer (über Bourauel, Halft, Alzenbacher Straße, Bogestraße, Leienbergstraße., Asbacher Straße) zu rechnen. Da sich auch Landwirte aus Windeck und Ruppichteroth an der Protestaktion beteiligen wollen, ist nicht auszuschließen, dass sie durch das Siegtal nach Windeck-Rosbach durch das Bröltal nach Ruppichteroth-Schönenberg zurückfahren werden.

Am 11. Januar ist in der Zeit von 06.00 bis 20.00 Uhr das Bürgertelefon der Polizei geschaltet. Sie erreichen uns unter 02241 541-1347. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell