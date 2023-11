Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Das Glück überstrapaziert

Grolsheim/Bingen (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde am 17.11.2023 gegen 17:00 Uhr eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads in der Ortslage Grolsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, das geführte Kleinkraftrad aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h jedoch fahrerlaubnispflichtig ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde zu diesem Zeitpunkt sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Selbiger Streife fiel am selbigen Abend gegen 21:20 Uhr erneut ein Kleinkraftrad in der Binger Innenstadt auf, welches einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Auf einem Parkplatz konnte das Fahrzeug nach kurzem Fluchtversuch gestellt werden. Hierbei zeigte sich, dass es sich bei der Fahrerin sowie dem Kleinkraftrad um selbige Person und Kleinkraftrad gehandelt hat, welche bereits in den frühen Abendstunden in Grolsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde nur wenige Minuten vor der zweiten Kontrolle vom Erziehungsberechtigten bei der PI Bingen abgeholt und kurz darauf der Tochter überlassen. Neben einem erneuten Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wird zudem die Führerscheinstelle benachrichtigt werden, da die Fahrerin aufgrund ihres gezeigten Verhaltens am heutigen Tag für den zeitnahen Erwerb des Führerscheins nicht geeignet ist.

