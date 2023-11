Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Auto überschlagen

Mit dem Schrecken davon kam am Dienstagmorgen ein 54-Jähriger bei einem Unfall bei Buchen. Der Mann war gegen 8 Uhr mit seinem Hyundai auf der Kreisstraße 3912 von Buchen in Richtung Hettigenbeuern unterwegs, als sein Fahrzeug in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier beschädigte er einen Leitpfosten und fuhr gegen die Böschung. Daraufhin überschlug sich der Hyundai mindestens ein Mal. Der Fahrer konnte sich im Anschluss selbständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der entstandene Schaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Billigheim: Lkw-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.00 Euro verursachte ein bisher unbekannter Lkw-Lenker am Montagmorgen in Billigheim. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Linienbus die Landesstraße 587 von Sulzbach kommend in Richtung Allfeld. Circa 400 Meter nach dem Ortsausgang von Sulzbach kam ihm ein Lkw entgegen. Dieser fuhr vermutlich zu weit in der Fahrbahnmitte, weshalb sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Der Fahrer oder die Fahrerin des Lkw setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell