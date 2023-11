Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Stromaggregat aus Schuppen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche ein Stromaggregat aus einem Schuppen in Heilbronn. Zwischen Mittwoch und Sonntag begaben sich der oder die Täter auf ein Gartengrundstück in der Christophstraße und öffneten gewaltsam die Türe eines Holzschuppens. Anschließend nahmen sie ein dort gelagertes Stromaggregat der Marke "Bosch" an sich und flüchteten unerkannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Neckarsulm: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte verschafften sich am Montagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Neckarsulm. Zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr gelangten der oder die Täter vermutlich über einen Seiteneingang ins Innere des Gebäudes in der Allgäuer Straße. Anschließend entwendeten er oder sie diverse Schmuckstücke von bisher unbekanntem Wert und flüchteten unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Weinsberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte der Lenker eines Lkws am Dienstagvormittag in Weinsberg und flüchtete anschließend. Gegen 11.10 Uhr blieb der Fahrer oder die Fahrerin des Lkws in der Bahnhofstraße mit ihrem Fahrzeug am Außenspiegel eines geparkten VW Golfs hängen und setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem 3,5-Tonner soll es sich um ein weißes Fahrzeug mit niederländischer Zulassung handeln. Außerdem soll der Lkw mit Plastikrohren beladen gewesen sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Beilstein: Geschädigter von Unfall gesucht

Die Polizei Weinsberg sucht den möglichen Geschädigten eines Unfalls am Dienstagmorgen in Beilstein. Gegen 9.20 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem VW die Hauptstraße in Richtung Ilsfeld und musste einem auf ihrer Fahrbahn entgegenkommenden Sattelzug ausweichen. Während des Ausweichmanövers vernahm die VW-Fahrerin einen lauten Knall. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens konnte sie nicht sofort anhalten, drehte aber umgehend um und kehrte zur vermeintlichen Unfallstelle zurück. Hier konnte sie kein beschädigtes Fahrzeug feststellen. Auch die eingesetzten Beamten konnten an keinem der Fahrzeuge vor Ort einen Schaden erkennen. Nun sucht die Polizei nach dem möglichen Geschädigten und Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Sattelzug machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Talheim: 9-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 9-Jährige am Montagnachmittag bei einem Unfall in Talheim zu. Gegen 15.45 Uhr war eine 67-Jährige mit ihrem BMW auf der Hauptstraße stadtauswärts unterwegs, als sie an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt halten musste. Vermutlich übersah sie beim wieder Anfahren das Mädchen, das in der Zwischenzeit den Fußgängerüberweg betreten hatte und konnte, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die 9-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am BMW entstand kein Sachschaden.

