Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Am Montagabend wurde ein Mann in Heilbronn-Neckargartach bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Gegen 22 Uhr soll der 23-Jährige an seiner Arbeitsstelle in der Böllinger Straße mit zwei bisher unbekannten Männern in Streit geraten sein. Nachdem die drei Personen das Gebäude verlassen hatten, soll einer der Unbekannten dem jungen Mann zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und anschließend ein Cuttermesser aus der Jacke gezogen haben. Mit diesem führte er Stichbewegungen in Richtung des 23-Jährigen aus und verletzte ihn hierbei. Eine Gruppe Unbeteiligter eilte nun hinzu und hielt den Täter von weiteren Angriffen ab. Trotzdem gelang es dem zweiten, bisher unbekannten Mann dem 23-Jährigen nochmals mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Daraufhin verließ der Verletzte die Örtlichkeit und informierte von Zuhause die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Erlenbach/Möckmühl: Zwei Bagger gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten im Laufe des Monats zwei Bagger in Erlenbach-Binswangen und Möckmühl-Züttlingen. Zwischen dem 11. und dem 26. November transportierten die Täter einen in der Rosenstraße in Binswangen abgestellten Bagger der Marke "Yanmar", Model SV15 unberechtigt ab. Der Wert des Baggers wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verbleib des Baggers oder den Tätern gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen

Am vergangenen Wochenende wurde ein Bagger in Züttlingen Ziel von Dieben. Zwischen Samstagmorgen, 0 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, entwendeten die Täter einen Bagger der Marke "Komatsu", Typ PC 26 MR-5, inklusive des Baumaschinentransporters auf welchem der Bagger auf dem Parkplatz in der Domenecker Straße abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Baumaschine machen? Hinweise gehen unter den Telefonnummer 06298 92000 an den Polizeiposten Möckmühl.

Heilbronn: Einbruch in Geschäft - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte traten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Heilbronn die Türe eines Ladens ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes in der Innsbrucker Straße. Hier entwendeten sie eine Kasse mit Bargeld und entkamen anschließend unerkannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell