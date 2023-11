Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Frontal im Begegnungsverkehr kollidiert

Ein Mazda und ein Mercedes kollidierten am Montag auf der Landesstraße 1033 bei Künzelsau. Die 44-jährige Fahrerin des Mazda war gegen 17.15 Uhr zwischen Kügelhof und Amrichhausen unterwegs. Auf circa halber Strecke kam sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Mercedes eines 82-Jährigen. Die Frau wurde durch den Aufprall in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die 44-Jährige und der 82-Jährige wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 70.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kupferzell: Frau nach Unfall schwer verletzt

Eine 74-Jährige kam am Montag mit ihrem Nissan von der Landesstraße 1036 bei Kupferzell ab. Die Frau fuhr gegen 16 von Döttingen in Richtung Rüblingen. Auf Höhe des Steinbruchs kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und fuhr auf dem Grünstreifen weiter. Nach einigen Metern kollidierte der Pkw mit der dortigen Hangbefestigung, das Auto kippte und landete auf der linken Fahrzeugseite. Die 74-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen musste sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille, weshalb der Frau Blut abgenommen wurde. An der Hangbefestigung entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro und am Pkw Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Kupferzell: Frau mit silbernem Kleinwagen beschädigt Gartenzaun

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem eine Unbekannte am Montagnachmittag mit ihrem silbernen Kleinwagen einen Gartenzaun in Kupferzell beschädigte. Die Frau soll zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr von der Fahrbahn der Straße "Obere Vorstadt" abgekommen und in den Zaun gefahren sein. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Besitzer konnte einen silbernen Kleinwagen mit leichtem goldenen Lackschimmer, vermutlich einen Ford Fiesta oder Toyota mit Künzelsauer Zulassung, beobachten. An diesem müsste am Heck ein Unfallschaden entstanden sein. Anschließend fuhr die Frau in Richtung "Untere Vorstadt" davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Flüchtende wird als jüngere Frau mit schulterlangen blonden Haaren beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

