POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs

Mehr als zwei Promille zeigte das Alkoholtestgerät einer Polizeistreife des Polizeireviers Bad Mergentheim bei der Kontrolle eines Fahrzeugführers am Samstagmittag in der Nähe des Kreisverkehrs bei der Mühlwehrstraße an. Der Mann war zuvor mit seinem 25 km/h schnellen Dreiradroller unterwegs gewesen. Nach der Überprüfung musste der 59-Jährige sein Gefährt stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Großrinderfeld: Mit über 2,1 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 2,1 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am frühen Samstagmorgen in Großrinderfeld an. Gegen 4 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim einen 39-Jährigen, welcher mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz einer Turnhalle in der Dorfstraße unterwegs war. Da der Mann Anzeichen einer aktuellen Alkoholisierung zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 2,1 Promille anzeigte, musste der Mercedes-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wertheim-Reicholzheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag- und Sonntagabend unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Reicholzheim. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Untergeschoss des Gebäudes in der Straße "Am Felder" und gelangten so ins Innere. Dort wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten betreten und Schränke und Schubladen durchwühlt. Was genau entwendete wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden.

Wertheim: Mit über 1,5 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 53-Jährigen am Samstagmittag in Wertheim an. Zuvor hatte der Mann, gegen 13.20 Uhr Hausverbot in einem Outlet Center in der Straße "Almosenberg" erhalten und fuhr im Anschluss daran mit seinem VW Transporter auf dem Areal herum. Auch hier wurde er aufgefordert das Gelände zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und blieb in seinem Auto einfach auf dem Areal stehen. Den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Wertheim fiel bei der anschließenden Kontrolle starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes auf, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser das Ergebnis von über 1,5 Promille zeigte, musste der 53-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

