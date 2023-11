Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Kirchardt: Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 210.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls bei Kirchardt am frühen Sonntagmorgen. Gegen 3.30 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg unterwegs, als sein Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Mercedes mit einer Schutzplanke und kam im Anschluss auf der mittleren Fahrspur zum Stehen. Eine ebenfalls in Richtung Nürnberg fahrende 39-Jährige nahm den Pkw auf der Fahrbahn wahr und wollte mit ihrem Audi dem Hindernis ausweichen. Beim Ausweichmanöver geriet der Q5 ebenfalls ins Schleudern und stieß mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zusammen. Nun näherte sich ein ebenfalls 39-Jähriger mit seinem Audi A4 der Unfallstelle. Durch Lichtzeichen mit einer Taschenlampe konnten die Unfallbeteiligten den Mann warnen, weshalb es ihm gelang, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen. Hierbei schleuderte auch sein Auto kurz, konnte aber auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gebracht werden. Ein wiederum dahinter heranfahrender 50-jähriger Mercedes-Fahrer nahm den Bremsvorgang des 39-Jährigen Audi-Fahrer wahr, weshalb er ebenfalls eine Bremsung einleitete. Auch sein Fahrzeug geriet ins Schleudern. Dem auf der mittleren Fahrspur stehenden Mercedes konnte der Mann ausweichen, fuhr aber hierbei auf den A4 auf, wobei dieser in die Schutzplanke abgewiesen wurde. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Polizei sucht Fahrer eines VW Golf Plus nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte der Fahrer oder die Fahrerin eines VW Golf Plus in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der 43-jährige Besitzer eines VW Crafter hatte diesen am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Marienburger Straße abgestellt. Als er am nächsten Tag, gegen 12 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne seinen oder ihren Pflichten nachzukommen. Vor Ort konnten Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Welche Ampel zeigte Rot? Zeugen gesucht

Zur Klärung des genauen Hergangs eines Unfalls am Freitagmorgen in Heilbronn sucht die Polizei Zeugen. Gegen 10.10 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem VW Passat die Großgartacher Straße und wollte diese über eine Kreuzung geradeaus in Richtung Neckargartacher Straße verlassen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Opel die Heidelberger Straße und wollte diese ebenfalls geradeaus über dieselbe Kreuzung in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße verlassen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander, wobei Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampelanlage geregelt. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass ihre Ampel zum Unfallzeitpunkt "Grün" gewesen sei. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Samstagnachmittag in Eppingen. Gegen 15 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Albert-Schweizer-Straße unterwegs und fuhr geradeaus über die Kreuzung mit der Brettener Straße in die Frauenbrunner Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich den auf der Brettener Straße fahrenden Mercedes eines 47-Jährigen, welcher aus Richtung der Bundesstraße 293 in Richtung Eppingen unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei sich beide Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Eppingen: Fahrzeug überschlagen - Eine Person schwer verletzt

Bei einem Unfall am Freitagabend zwischen Elsenz und Adelshofen zog sich eine Autofahrerin schwere Verletzungen zu. Die 19-Jährige wollte gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße 552 mit ihrem Alfa Romeo ein vor ihr fahrendes Fahrzeug überholen. Hierbei geriet sie mit ihrem Auto vermutlich in den Grünsteifen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Alfa Romeo überschlug sich daraufhin mehrfach und kam in einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau musste aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Da der Alfa nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die L552 zeitweise komplett gesperrt.

Heilbronn: Eine Person bei Unfall leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Samstagabend in Heilbronn. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Seat die Rauchstraße, als er, vermutlich aus Unachtsamkeit, von der Fahrbahn abkam, sich sein Fahrzeug mehrfach überschlug und mit dem Mercedes eines 31-Jährigen kollidierte. Bei dem Unfall zog sich ein 21-jähriger Mitfahrer im Seat leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig.

Heilbronn: Mehrere hundert Liter Diesel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am frühen Samstagmorgen in Heilbronn mehrere hundert Liter Diesel. Gegen 5.30 Uhr öffneten die Täter die Tankdeckel von mehreren Sattelzugmaschinen in der Straße "Thomaswert" und pumpten den Treibstoff in mitgebrachte Fässer ab. Bei der Tatausführung wurden die Täter gestört, weshalb sie in einem weißen VW Golf mit Anhänger flüchteten. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Männer erbeuteten Diesel im Wert von über 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem flüchtigen Golf und dessen Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Räder von Lkw gestohlen - Zeugen gesucht

In den vergangenen zwei Wochen entwendeten Unbekannte in Heilbronn die Räder von mehreren Lkws. Zwischen dem 10. November und dem 24. November überwanden die Täter zunächst einen Zaun des Grundstücks in der Gottlieb-Daimler-Straße und montierten im Anschluss die Räder an drei Lkws ab. Der entstandene Schaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Räder machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Mercedes-Lenker nach Unfallflucht gesucht

Nachdem der Lenker eines grau/silbernen Mercedes C-Klasse Kombis am Sonntagmorgen in Neckarsulm einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 5.40 Uhr war der Unbekannte mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 27 von Heilbronn kommend in Richtung Mosbach unterwegs, als der Mercedes kurz vor einer Tankstelle aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Er touchierte die Leitplanke, drehte sich um 180 Grad und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW einer 42-Jährigen. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes in Richtung Neckarsulm. Laut den Angaben der BMW-Fahrerin müsste mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer Zeuge des Geschehens sein. Dieser Zeuge und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten vergangenes Wochenende in Neckarsulm ein hochwertiges E-Bike. Zwischen Freitagmorgen, 10 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, gelangten der oder die Täter durch eine halb geöffnete Garage ins Innere des Gebäudes in der Schillerstraße und stahlen das Fahrrad der Marke CUBE, Typ Steeo Hybrid 140 SLX, in der Farbe schwarz. Der Wert des Zweirads wird auf knapp 6.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Obersulm: PKW überschlagen - Zwei Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Samstagnachmittag bei Obersulm. Gegen 15.15 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der Kreisstraße 2128 von Obersulm in Richtung Bretzfeld unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug, vermutlich aus Unachtsamkeit, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier überfuhr er zunächst eine Kurvenleittafel, prallte anschließend an einer absteigenden Böschung auf und überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Die 17-jährige Beifahrerin musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Opel war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der 58-jährige Besitzer eines Mercedes hatte diesen gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Lise-Meitner-Straße abgestellt. Als er gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

