Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 24.11.2023; 06:30 Uhr

Am Freitagmorgen, den 24.11.2023, befuhr ein 29jähriger Vogelbecker, mit seinem Pkw, die L548 von Relliehausen in Rtg. Uslar. Aufgrund der örtlichen Straßen-und Witterungsverhältnisse sowie nicht angepasster Geschwindigkeit kam er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und durchfuhr anschließend ca. 50 Meter Straßengraben. Insgesamt ist bei dem Unfall ein Schaden von ca. 5.800,- Euro entstanden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Verkehrsteilnehmer, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Örtlichkeit befuhren und möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Einbeck 05561/31310 oder der Polizeistation in Dassel 05564/ 999100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell