POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche

Winnenden: In Schule eingebrochen

In der Quellenstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in ein Schulgebäude eingebrochen. Die Einbrecher haben zum Betreten verschiedener Räumlichkeiten Innentüren aufgebrochen und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde nach den ersten Feststellungen nach nichts. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Waiblingen: Fahrräder entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in die Beinsteiner Straße verschafft. Es wurden in der Folge aus einem angrenzenden Fahrradraum zwei Pedelecs des Herstellers Specialized entwendet. Wer hierzu Verdächtiges beobachten konnte, sollte sich bittet mit der Waiblinger Polizei unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

